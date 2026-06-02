Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Погода в Україні погіршується: метеорологиня пояснила, чому небезпечних явищ стало більше
2 червня, 20:00
2

Погода в Україні погіршується: метеорологиня пояснила, чому небезпечних явищ стало більше

Маргарита Волошина

Зміна енергетичного балансу Землі робить погоду дедалі нестабільнішою та сприяє зростанню кількості небезпечних явищ. Така тенденція характерна не лише для України, але й для всієї північної півкулі.

Таку інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух у коментарі для УНІАН.

Дивіться також Зливи накриють частину областей, подекуди пригріє до +25: прогноз погоди на 3 червня в Україні 

Чому негоди стало більше?

Метеорологиня повідомила, що останніми роками у світі дедалі частіше фіксують небезпечні та досить інтенсивні погодні явища, і фахівці стурбовані тим, що їхній масштаб продовжує зростати, а рекорди перевищують попередні.

Також Віра Балабух наголосила, що температурні зміни вже вимірюються не десятим частками градуса, а цілими градусами. Ба більше, кожен новий температурний максимум, за її словами, стає дедалі відчутнішим і масштабнішим.

Науковиця зазначила, що зростання кількості погодних аномалій пов'язане з кліматичними змінами. На це, зокрема, впливають зміни атмосферної циркуляції та посилення меридіональних процесів, які сприяють коливанням.

З посиленням меридіональних атмосферних процесів пов'язані різкі переходи від тепла до похолодання, які є одним із наслідків глобального потепління, яке є нерівномірним, але так чи інакше зачіпає усі частини планети.

Це настільки серйозна проблема, що з минулого року Всесвітня метеорологічна організація вже почала відстежувати, моніторити ще один такий показник кліматичної системи як енергетичний баланс. Тому що всі ці зміни свідчать про зміну енергетичного балансу нашої планети – настільки вони потужні, 
– каже вона.

Які наслідки це може мати?

Тож нинішні коливання є наслідком зміни енергетичного балансу і посилення вищезгаданих процесів. Ідеться не про тимчасове або випадкове явище, характерне лише для окремого сезону, а про прояви ширших кліматичних змін.

А це ті тенденції, які зараз почали проявлятися, на жаль. Імовірно, оскільки ріст температури і далі прогнозується, що він буде зростати, очевидно, що такі процеси будуть зберігатися і, можливо, посилюватися, 
– наголосила метеорологиня.

Зауважимо, Наталія Птуха наголошувала, що прогнози для Європи не варто відразу застосовувати для України, адже погодні умови можуть суттєво відрізнятися навіть між окремими регіонами однієї країни, а не лише між державами.

Пов'язані теми:

Новини України Негода в Україні
Погода