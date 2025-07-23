Майже всю Україну накриє негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

Погода в Україні різко погіршиться. 22 та 23 липня в більшості областей очікуються грози, місцями град і шквали до 20 метрів за секунду.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. В Україну суне нова хвиля негоди.

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Де очікується негода?

Укргідрометцентр та ДСНС оголосили І рівень небезпечності – жовтий одразу для кількох областей. 22 липня грози прогнозують у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. У цих регіонах уже діє жовтий рівень метеонебезпеки.

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Надалі ситуація лише ускладниться. До кінця доби 22 липня та вночі 23 липня негода пошириться на північні, центральні області та Харківщину, а вдень 23 липня – на Лівобережжя. Там можливі не лише грози, а й град і шквали до 20 метрів за секунду.

Попередження для Києва та області

Окреме попередження стосується Києва та Київської області. У столиці вже найближчими годинами та вночі можливі грози, град і сильні пориви вітру. Жителів закликають не залишати авто під деревами та бути обережними на вулиці.

У яких областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий / Карта Укргідрометцентру

ДСНС України попереджає, що погодні умови можуть ускладнити роботу:

енергетичних компаній,

будівельних і комунальних служб,

транспорту.

Через шквали можливі аварійні ситуації на дорогах. Людей закликають не ігнорувати попередження, уникати відкритої місцевості під час грози та за можливості залишатися в укриттях.