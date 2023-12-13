Насувається негода: в яких областях литиме дощ, а де йтиме сніг

Синоптики попереджали, що в четвер, 14 грудня, територією України проходитиме циклон. Опади очікуються у всіх областях. Подекуди навіть значні.

Де йтиме сніг, в яких областях очікується дощ і посилення вітру, як довго вируватиме негода, інформує 24 Канал.

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Де будуть опади найближчим часом

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби. Зазначили, що в четвер у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

14 грудня мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині дощі; вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у північно-східних областях значні опади,

– зазначили синоптики.

Температура повітря вночі та вдень температура вночі та вдень сягатиме від 1 градуса морозу до 4 тепла. Однак, на Східних та в північно-східних областях 1 – 6 морозу. Вдень у центральній частині 3 – 8 тепла, тим часом на Півдні до +13.

Прогноз погоди на 14 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, 15 грудня в південній частині та південно-східних областях очікуються помірні дощі. Вночі на Північному Сході невеликий мокрий сніг. На решті території – без опадів.

Вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. Тільки на Заході від 0 до -5. На Півдні знову найтепліше, – від 3 до 8 тепла.

Ймовірно, до суботи опади припиняться. Втім, прийде похолодання.