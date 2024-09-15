В Україні також підвищиться рівень води: де саме й чи є небезпека

Сильні повені накрили Центральну Європу. Внаслідок негоди є загиблі. Зміна гідрологічної ситуації також очікується в Україні.

Про це попередили в ДСНС. Де й чого саме чекати, а також чи прогнозують негативні наслідки, передає 24 Канал.

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Попередження про зміну гідрологічної ситуації

16 – 17 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейнів Прута й Сірету очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,2 – 1,0 метри над рівнями на 08:00 15 вересня.

У місцях проходження інтенсивних злив буде відбуватися формування значного схилового і місцевого стоку. Без негативних наслідків,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До речі, ДСНС в Івано-Франківській області оголосила штормове попередження.

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Де прогнозують паводки / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, за прогнозом синоптиків, 16 вересня у більшості західних, південних областей та в окупованому Криму помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями пройдуть значні дощі.

17 – 18 вересня у південній частині, 17 вересня і в Карпатах та на Закарпатті подекуди короткочасний дощ, гроза.