Негода в Україні знеструмила 177 населених пунктів

Через негоду станом на ранок середи, 16 червня, в Україні залишаються знеструмленими 177 населелених пунктів. Бригади обленерго намагаються ліквідувати наслідки гроз та шквальних вітрів.
Без світла залишилися жителі 8 областей. Найбільше знеструмлених населених пунктів – на Дніпропетровщині.
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Які області постраждали від негоди
- Дніпропетровська – там знеструмлено 47 населених пунктів;
- Донецька – там знеструмлено 39 населених пунктів;
- Полтавська – там знеструмлено 28 населених пунктів;
- Кіровоградська – там знеструмлено 27 населених пунктів;
- Черкаська – там знеструмлено 21 населений пункт;
- Київська – там знеструмлено 11 населених пунктів;
- Чернівецька – там знеструмлено 3 населених пункти;
- Запорізька – там знеструмлено 1 населений пункт.
Штормове попередження в Україні
- Штормове попередження у південних, центральних та східних областях України оголосили 15 червня. Упродовж дня більшість регіонів потерпали від гроз та шквальних вітрів. Окрім того, рятувальники попередили про можливий підйом рівня води у річках.
- Станом на 16 червня штормове попередження залишається актуальним. За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру іноді сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.