Негода знову накриє Україну: які області в небезпеці

Частину областей України у п'ятницю накриє негода. Синоптики прогнозують там грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де очікується негода 25 липня?

Захід України знову потрапив під штормове попередження через негоду. У п'ятницю, 25 липня, вдень регіони накриє гроза.

Так перший рівень небезпечності оголосили у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Через грози можуть бути перебої з електропостачанням та рухом транспорту. Зважайте на небезпечні погодні умови та пам'ятайте про правила безпеки під час грози. Зокрема, варто бути уважними під час користування електричними приладами, які можуть притягувати блискавку. Також не рекомендується ховатися від негоди під високими деревами та перебувати біля води.

До слова, погода в західних областях 25 липня буде теплою. Вдень температура повітря піднялася до +25…+30 градусів, а на решті території у п'ятницю – +28…+33 градусів. У більшості південних областей і в Криму дещо спекотніше – +35.

У частині областей опади та грози продовжаться на вихідних і на початку наступного тижня. У суботу зливи очікуються на всій території, крім Півдня й Південного Сходу, а в неділю короткочасні дощі будуть на Правобережжі. 28 та 29 липня опади знову пройдуть у західних областях, а також у частині центральних і південних регіонів.