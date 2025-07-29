Більшість областей України накриє негода: де оголосили I рівень небезпечності
- 29 липня в кількох регіонах України очікуються грози, значні дощі та шквали.
- Оголошено I (жовтий) рівень небезпечності, можливі ускладнення для комунальних, енергетичних підприємств та руху транспорту.
Кілька областей України накриє негода 29 липня. Синоптики попереджають про шквали, значні дощі та грози.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на попередження Укргідрометцентру.
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Яка негода суне на Україну?
Український гідрометцентр попереджає про несприятливі погодні умови у вівторок, 29 липня. Грози накриють майже всю територію країни, крім більшості районів Лівобережжя. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують сильні дощі.
Удень у центральних, Одеській та Миколаївській областях можливий град і пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
У зв'язку із погіршенням погодних умов на території вищеперерахованих областей оголошено I (жовтий) рівень небезпечності. Синоптики наголошують, що погодні явища можуть спричинити ускладнення для роботи комунальних, енергетичних і будівельних підприємств, а також для руху транспорту.
Нагадаємо, з Європи в напрямку України насувається циклон Karlheinz. Він принесе із собою дощі з грозами, шквали та град. Унаслідок негоди в Київській області вже без електропостачання залишилися десятки тисяч абонентів.