Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Уже незабаром негода накриє частину областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях буде негода 6 серпня?

У середу, 6 серпня, грози очікуються вночі у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях. Удень також у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській.

В окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Важливо! Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

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Де буде негода 6 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 7 серпня вночі у північних і центральних областях, удень також на Сумщині, Сході Південному Сході подекуди короткочасний дощ, гроза. На решті території, 8 серпня вже по всій Україні без опадів.