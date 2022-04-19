Негода відступає, на більшості територій України розквітне весна: прогноз погоди на 20 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 20 квітня, буде теплою та сонячною у більшості областей України. Лише частина центральних та південних регіонів потерпатиме від рясних дощів.
Найтепліше буде на Сході. Там повітря прогріється до комфортних +12...+14 градусів. Натомість на Заході очікують нічних заморозків аж до -3.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що впродовж дня середи стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7...+12 градусів, на Сході України очікують +10...+14 градусів.
Дощитиме 20 квітня у:
- Харківській,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Луганській,
- Донецькій областях,
- на Запоріжжі,
- Одещині,
- Херсонщині,
- у Миколаївській області,
- в Криму.
Водночас дощ та мокрий сніг можливий у Карпатах. На решті території України істотні опади навряд чи будуть.
У Києві 20 квітня стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів. Серйозні дощі малоймовірні, хіба щось трохи покапає серед дня.
Прогноз погоди у містах України 20 квітня
Ужгород – +11...+13
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +12..+14
Луганськ – +12..+14
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 20 квітня / Карта Укргідрометцентру