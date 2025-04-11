Удар блискавки під час гри: в Японії постраждали п’ятеро дітей

П’ятеро школярів постраждали від удару блискавки під час матчу у Японії. Одного з дітей знайшли без свідомості, інші не могли говорити.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на SkyNews. Небезпечна негода налетіла на Японію.

Читайте також Частину України в суботу накриє мокрий сніг: де буде негода

Удар стихії під час гри

Блискавка влучила на шкільному ігровому майданчику під час футбольного матчу. Постраждали п’ятеро учнів, один з них знепритомнів.

Інцидент стався в місті Нара, неподалік від Кіото. Діти саме грали у футбол, коли раптово блискавка вдарила у землю. Один з хлопців втратив свідомість. Ще четверо школярів не могли говорити, а їхні руки й ноги оніміли.

Усіх постраждалих оперативно доправили до лікарні. Їхній стан наразі уточнюють.

Зазначимо, що блискавка вдарила після сильного дощу. Напередодні синоптики попереджали про шторм у регіоні. Наразі на місці працюють поліція та пожежна служба – ведеться розслідування.

Це вже не перший випадок, коли блискавка завдає серйозних травм. У 2018 році в Руанді блискавка влучила в церкву – тоді загинули 14 людей, ще десятки дістали поранення. Багато храмів у країні були закриті через порушення безпекових норм, зокрема відсутність громовідводів.