Прикарпаття та Львівщину засипало градом: негода повалила дерева та пошкодила подвір'я

Львівську та Івано-Франківську області 4 травня засипав град. Внаслідок негоди на дороги повалило дерева та гілля, а на подвір'ях пошкоджено майно місцевих жителів.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу, а також місцеві телеграм-канали.

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Які наслідки негоди на Львівщині та Прикарпатті

Багато граду 4 травня випало в Івано-Франківській області. Жителі Рогатина показали, що опади були схожі на шар снігу, який вкрив траву та всі рослини.

Який град випав у Рогатині / Відео з інстаграму @floris_y

Окрім того, негода пошкодила у місті квіти, які висадили жителі. Також була понівечена штукатурка на будинках.

Наслідки негоди на Прикарпатті / Фото надане 24 Каналу

Місцеві телеграм-канали пишуть, що град засипав дорогу з Івано-Франківська у Львів, через що автівкам стало важче їхати далі. Там тепер усе вкрито опалим листям та поваленими гілками. На місці працюють рятувальники.

Через град на Львівщині на дороги попадали дерева: дивіться відео

Також на трасі Бурштин – Львів дерево впало на автомобіль. На дорозі ще лежить багато повалених дерев.

Одне з дерев у Львівській області впало на авто: дивіться відео

У Львівській ОВА, своєю чергою, розповіли, що енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Очільник військової адміністрації Максим Козицький зауважив, що ще 23 населені пункти у різних районах області знеструмлені. З них 7 без електроенергії повністю та 16 – частково.

На місцях продовжує працювати 21 фахівець Львівобленерго. Зокрема, для відновлення електропостачання залучили 7 одиниць техніки.