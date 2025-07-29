У низці регіонів упродовж останніх днів пройшли сильні зливи. Зокрема, велика кількість опадів випала на Житомирщині.

Свідками дивного явища стали жителі Житомира. Серед міста вони побачили граю карасів. Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві через сильний вітер сипався фасад будинку: шматки летіли на людей і авто

Що відомо про негоду на Житомирщині?

Через аномальні опади добряче затопило вулиці, дороги й тротуари міста. За даними метеорологічних сервісів, за дві доби у Житомирі випало 89 міліметрів опадів – це 112 відсотків від місячної норми.

За іронією долі, на вулиці міста прижилися прісноводні риби з родини коропових – карасі. Вони відомі своєю невибагливістю до умов життя. Особливо поширений це вид рию в стоячих або повільнотекучих водоймах – озерах, ставках, болотах.

Карасі у Житомирі: дивіться відео

До слова, метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в перші дні серпня. У частині областей йтимуть дощі та грози.

В Укргідрометцентрі кажуть, що середня місячна температура у серпні передбачається в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.