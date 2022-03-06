Нехай російські полонені відновлюють міста, як німці, – Кікабідзе

Грузинський актор, режисер Вахтанг Кікабідзе порадив Україні не віддавати російських полонених. Вони мають відновлювати зруйновані українські міста.

Кікабідзе наголосив, що треба буде відбудовувати багато будинків. За його словами, це "довга історія".

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"Я б цих полонених звідти не випускав, щоб вони працювали там, як прокляті, як німці", – заявив Кікібадзе.

"Такого опору світ не пам'ятає"

Актор впевнений, що Україна переможе у війні з Росією.

Варіантів немає. Такого опору світ не пам'ятає. Нещодавно, коли я писав ролик для України, я сказав: "Ви 100% виграєте, бо Бог на вашому боці. Бог! Він усе бачить",

– наголосив Кікабідзе.

Грузинський актор вважає, що Путін привів свою країну у злидні. "Він занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай боже, я не можу собі це уявити, Україна здасться, все одно Росія програє. В будь-якому випадку", – заявив Кікабідзе.

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