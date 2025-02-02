Путін узурпував владу, – у МЗС різко відповіли на маячню "нелегітимність Зеленського"

Владімір Путін відмовився від переговорів з президентом України, апелюючи на його "нелегітимності". Однак такі заяви диктатора є абсурдними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибіги.

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Що у МЗС думають про заяви Путіна щодо "нелегітимності"

Андрій Сибіга наголосив, що за час чвертьстолітнього перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти. А у США після вражаючої перемоги на другий термін переобрався Дональд Трамп повернувся на другий термін після вражаючої перемоги. Саме це очільник МЗС назвав демократією і легітимністю.

Путін узурпував владу, розірвавши російську конституцію, убивши чи ув’язнивши опонентів, знищивши вільні засоби масової інформації, організувавши фіктивне голосування за себе та залишившись при владі довше, ніж Сталін. Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність,

– зауважив він.