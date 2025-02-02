Путін узурпував владу, – у МЗС різко відповіли на маячню "нелегітимність Зеленського"
- Володимир Путін відмовився від переговорів з президентом України, називаючи його "нелегітимним".
- Андрій Сибіга підкреслив, що в Україні змінилося три президенти на чесних виборах, на відміну від Путіна, який узурпував владу.
Владімір Путін відмовився від переговорів з президентом України, апелюючи на його "нелегітимності". Однак такі заяви диктатора є абсурдними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибіги.
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Що у МЗС думають про заяви Путіна щодо "нелегітимності"
Андрій Сибіга наголосив, що за час чвертьстолітнього перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти. А у США після вражаючої перемоги на другий термін переобрався Дональд Трамп повернувся на другий термін після вражаючої перемоги. Саме це очільник МЗС назвав демократією і легітимністю.
Путін узурпував владу, розірвавши російську конституцію, убивши чи ув’язнивши опонентів, знищивши вільні засоби масової інформації, організувавши фіктивне голосування за себе та залишившись при владі довше, ніж Сталін. Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність,
– зауважив він.
Сибіга вказав, що заяви Путіна про "нелегітимність Зеленського" є брехнею, щоб ввести в оману іноземних лідерів і аудиторію. Тільки дурні можуть їм довіряти. Якщо чиясь легітимність ставиться під сумнів, так це московського диктатора, який створює гарматне м’ясо з двадцятилітніх чоловіків, народжених, коли він уже був при владі.
До слова, Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться прямих перемовин з Києвом, бо вважає це слабкістю та програшем. Тож диктатор відчайдушно сигналізує, що хоче говорити з Трампом, але не з Україною.