Нелюди обстрілюють маршрути евакуації, але вони будуть працювати, – Зеленський

Президент України опублікував вечірнє відеозвернення 8 березня. Серед іншого у ньому Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з гуманітарними коридорами та блокованими окупантом містами.

Глава держави наголосив, що російські нелюди обстрілюють маршрути евакуації мирних людей. А при цьому ще й брешуть, начебто це не вони – утім, як завжди.

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Звернення Зеленського від 8 березня: гуманітарні коридори будуть працювати

"Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з Сум до Полтави, сотні людей врятовано. Доставили й гуманітарний вантаж. Але це – тільки відсоток від того, що треба зробити, і чого очікують наші люди, заблоковані українці", – розповів глава держави.

Наші вантажі готові, наш транспорт готовий, але нелюди... Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Блокують доставку необхідних продуктів та ліків,

– наголосив Володимир Зеленський.

І додав: "Що вони хочуть? Щоб українці взяли з рук окупантів все це. Це просто тортури – свідомі, системні, організовані їхньою державою. Чужою для нас і безжальною для всіх, навіть для її громадян".

Олешки, Мелітополь, Бердянськ... Усі міста, де українці чинять спротив, знайте: ми з вами. Вантажі все одно будуть їхати, скільки б разів їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори будуть працювати. І тільки час відділяє вас від свободи. Нетривалий час. Вірте в це!

– підсумував президент України.

Повне відео вечірнього зведення Володимира Зеленського від 8 березня:

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