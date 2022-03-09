Нелюди обстрілюють маршрути евакуації, але вони будуть працювати, – Зеленський
Президент України опублікував вечірнє відеозвернення 8 березня. Серед іншого у ньому Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з гуманітарними коридорами та блокованими окупантом містами.
Глава держави наголосив, що російські нелюди обстрілюють маршрути евакуації мирних людей. А при цьому ще й брешуть, начебто це не вони – утім, як завжди.
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Звернення Зеленського від 8 березня: гуманітарні коридори будуть працювати
"Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з Сум до Полтави, сотні людей врятовано. Доставили й гуманітарний вантаж. Але це – тільки відсоток від того, що треба зробити, і чого очікують наші люди, заблоковані українці", – розповів глава держави.
Наші вантажі готові, наш транспорт готовий, але нелюди... Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Блокують доставку необхідних продуктів та ліків,
– наголосив Володимир Зеленський.
І додав: "Що вони хочуть? Щоб українці взяли з рук окупантів все це. Це просто тортури – свідомі, системні, організовані їхньою державою. Чужою для нас і безжальною для всіх, навіть для її громадян".
Олешки, Мелітополь, Бердянськ... Усі міста, де українці чинять спротив, знайте: ми з вами. Вантажі все одно будуть їхати, скільки б разів їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори будуть працювати. І тільки час відділяє вас від свободи. Нетривалий час. Вірте в це!
– підсумував президент України.
Повне відео вечірнього зведення Володимира Зеленського від 8 березня:
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