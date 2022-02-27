Нелюди-окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі та прикривалися жінками

У Ворзелі, що на Київщині, нелюді-окупанти захопили пологове відділення і прикривалися жінками та дітьми. З заручниками зараз все добре.

У коментаря 24 каналу повідомили, що жінок та дітей у пологовому відділені вже відпустили.

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Про цинічний інцидент повідомив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

Нелюди-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми. Хай тільки волос впаде з їхніх голів,

– написав він.

Росія напала на Україну, тому наші ЗСУ вже 4 день дають відсіч ворогу. Окупанти руйнують міста й вбивають людей. Зокрема, одним із міст, які серйозно постраждали є Маріуполь. Там розтрощені будинки, є руйнування інфраструктури. Дивіться фото наслідків нападу росіян на Маріуполь – у статті.

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Текст публікації Олексія Гончаренка:

Нелюді-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми. Хай тільки волос впаде з їхніх голів!