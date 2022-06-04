Нема гарантій, що Росія не нападе на Одесу, якщо Україна відновить звідти експорт, – Кулеба

Через блокування портів Україна не може експортувати своє зерно. Наша держава може створити потрібні умови для відновлення торгового шляху з Одеського порту, однак Росія може скористатися ним для нападу на Одесу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, наразі немає гарантій з російського боку.

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Щоб відновити експорт потрібні гарантії

Кулеба розповів, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.

Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що немає жодних гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами,

– зауважив міністр.

За його словами, для відновлення експорту зерна Україні потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції. Ідеальним варіантом було б, якби процес пройшов під егідою ООН. Міністр зауважив, що це необхідно для того, щоб Україна, коли коридор запрацює, почувалася впевнено, що "російські кораблі не ризикнуть проскочити та напасти на Одесу з моря".

Водночас російські пропагандисти брешуть, що російські військові кораблі гарантуватимуть безпеку торгового шляху, коли Україна його відкриє. Кулеба наголосив, що це чергова маніпуляція окупантів, тож ніхто з партнерів цьому не вірить, позаяк знають, що Росія завжди бреше.

"Ми не можемо погодитися закрити на все очі та все розблокувати, тому що Росії довіряти не можна", – зазначив міністр.

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Росія краде українське зерно: коротко

У міністерства аграрної політики та продовольства розповіли, що Росія вже встигла вкрасти 500 тисяч тонн української пшениці з тимчасово окупованих регіонів.

З Харківщини, Донеччини та Луганщини окупанти вивозять крадене зерно в Росію, натомість із Запоріжжя та Херсонщини – в Крим. Звідти загарбники намагаються відправити його кораблями в інші країни.

Зокрема, Росія намагалася продати крадене зерно Єгипту. Проте там відмовилися його купувати, тож судно мародерів змінило напрямок на Ліван та Сирію.

У Головному управлінні розвідки припускали, що з Сирії викрадене зерно можуть перевозити далі до країн Близького Сходу контрабандою. Розвідники додали, що окрім зерна, окупанти крадуть в Україні овочі: буряк, картоплю, капусту тощо.

Оскільки Україна є великим експортером зерна, світу загрожує продовольча криза. Зокрема, країни Африки та Азії можуть стикнутися з голодом. Від постачання українського зерна залежать 400 мільйонів людей.

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