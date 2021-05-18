Немає претензій, – у комітеті Ради не розуміють причин потенційної відставки Петрашка

У профільному комітеті Верховної Ради не розуміють, чому міністр економіки Ігор Петрашко йде у відставку. Претензій до урядовця немає.

Оскільки заява на звільнення Петрашка надійшла у п'ятницю, заслухати його у понеділок не було можливості. Про це заявив голова Комітету з питань економічного розвитку нардеп Дмитро Наталуха.

До речі Петрашко і Криклій проігнорували засідання "Слуги народу", на якому обговорювали їхню відставку

Коли повідомлять про причини відставки

За словами нардепа, причини звільнення стануть, швидше за все, відомі у вівторок, тобто 18 травня. Крім того, Наталуха наголосив, що заява міністра про відставку, навіть за власним бажанням, без попереднього звіту, неприпустима. Комітет має знати, чому людина йде.

Чи то він втомився, чи то він "травмувався" – ми хочемо про це знати. Можуть бути різні ситуації,

– сказав глава комітету.

Політик додав, що Україна економічно втратила не так багато за період пандемії коронавірусу. Тому Наталуха не може сказати, що Петрашко не впорався як міністр.

"Можна по-різному ставитися, але сказати що цей міністр не впорався, я б точно на себе такого не брав", – зауважив нардеп.

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