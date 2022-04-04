Нема різниці між народом і владою, – Зеленський про викрадення чиновників у багатьох містах

У понеділок, 4 квітня, президент України особисто відвідав Бучу, яку звільнили від російських загарбників. У місті він поговорив із журналістами та зробив кілька заяв.

Президент України Володимир Зеленський також відповів на питання журналістів щодо ситуації в Бучі, інформує 24 канал. Зокрема, він наголосив на важливості присутності представників ЗМІ та необхідності розповісти про звірства росіян всьому світу.

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Зеленський відвідав Бучу

Український гарант додав, що мирні жителі навіть без газу та води змогли дати відсіч російським окупантам. Зеленський наголосив, що немає жодної різниці між народом та владою.

Зокрема, він згадав, що в багатьох містах України російські окупанти викрали представників місцевої влади, на жаль, дехто був вбитий. Також президент України додав, що з у Бучі присутні представники місцевої влади, які захищають Батьківщину.

Крім того, Володимир Зеленський підкреслив у розмові з журналістами, що коли місцевим принесли гуманітарну допомогу, вони цікавилися, чи можна допомогти з їжею для бездомних тварин.

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