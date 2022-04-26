Нема сенсу вбивати Соловйова – він озвучує таку маячню, що з нього всі сміються, – Арестович

Російська спецслужба ФСБ звинуватила Україну в підготовці замаху на пропагандистів, серед яких нібито був і Соловйов. Проте Олексій Арестович сказав, що вбивати саме цей рупор Кремля немає сенсу.

Радник керівника Офісу президента вважає, що Соловйов говорить стільки маячні, що навпаки дискредитує всю пропагандистську машину. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір ютубу "Фейгін Live".

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Україна навпаки має його берегти

Арестович каже, що при можливості когось ліквідувати в Москві, обрали б точно не цього пропагандиста. Адже там є багато значно кращих кандидатів.

Його не можна знищувати, бо він найбільш ефективна зброя. Він найбільш ефективна зброя проти російської пропаганди. Він несе таку маячню, що немає кращого способу спростувати кремлівські казки,

– сказав радник.

Він додав, слухаючи "агітки" цього зливного бачка пропаганди, вже кожен міг здогадатися, що це не зовсім правда. Тому, мовляв, Соловйова навпаки потрібно берегти.

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ФСБ 25 квітня сказала, що це готувала СБУ.

При цьому співробітники спецслужби навіть затримати людей, яких назвали "виконавцями".

Натомість у Службі безпеки України назвали цю інформацію фейковою. Також додали, що російські чекісти фантазують, щоб показати "здобутки" для своєї аудиторії.

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