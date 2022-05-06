Немає надії на те, що війна в Україні закінчиться найближчим часом, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Росія не змогла досягти в Україні своїх цілей. Водночас Кремль демонструє готовність продовжувати руйнувати українські міста, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Про це Шольц заявив під час пресконференції з чеським прем'єром Петром Фіалою. Він наголосив на важливості мирних переговорів між Україною та Росією.

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Шольц вважає, що війна завершиться не швидко

Шольц зазначив, що Україна попросила деякі держави стати гарантами майбутнього світу. Він додав, що це є питанням, про яке "дуже конкретно говорять".

Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів,

– зауважив канцлер.

Водночас Петро Фіала зазначив, що дуже хоче, щоб Чехія під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт щодо післявоєнного оновлення України.

"Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно, щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", – додав прем'єр Чехії.

Фіала наголосив, що російські окупанти щодня вчиняють неймовірні жахи.

"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть трапитися", – підсумував прем'єр.

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Останні новини з Німеччини щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. Водночас "нав'язування умов" з боку Москви вже не спрацює.

Також Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Вона хоче позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа.

Окрім цього, офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебестрейт назвав "абсурдною пропагандою" порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

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