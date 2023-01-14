Немає необхідних засобів для збиття таких ракет, – Ігнат про ранковий обстріл Києва
14 січня 2023, 21:30Читать новость на русском
Російські окупанти сьогодні, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами. Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.
Росіяни застосовували по Києву зенітні ракети С-400 або ж С-300. Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Немає засобів для збиття цих ракет
За словами Ігната, їх запускали з північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону. Тому ракети долетіли до столиці дуже швидко – за лічені 1 – 2 хвилини.
Поки не говоримо звідки, але зрозуміло, де північний напрямок, по столиці України,
– сказав Ігнат.
Речник також зауважив, що Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.
Ракетна атака по Києву: що відомо
- Вранці 14 січня у Києві та області прогриміли вибухи. Згодом оголосили повітряну тривогу.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури. На місце прибули необхідні служби.
- Згодом у КМВА повідомили, що в Голосіївському районі Києва на нежитлову територію впали уламки ракети. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
- У Дарницькому районі уламком ракети пошкодили машину.