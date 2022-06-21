8 років Росію циклить на Україні. 8 років усі випуски новин починаються з України. Усі політичні ток-шоу – про Україну.

Усі важливі політичні виступи – про Україну. Україна витіснила на маргінес всю внутрішньоросійську повістку.

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Чим переймаються пропагандисти

Причому їх хвилюють і цікавлять такі деталі, які в самій Україні відомі не всім. Щоб зрозуміти ступінь шизофренії, уявімо, що ми ініціювали заміну гімну з "Ще не вмерли" на "Ой, у лузі червона калина".

Скільки хвилин мине від заяви нашого середньої руки політика до офіційної позиції Марії Захарової чи Дмітрія Медвєдєва про те, що "ето нєзаконно" і "пєсня фашистская"?

Російські пропагандисти не можуть без України / Фото GettyImages

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"Русского міра" немає

Це до питання великої російської культури і маленької української. Забери в них Україну, Чайковського, Гоголя з Булгаковим, і Росія розсиплеться на друзки. Немає ніякого "русского міра", як виявилося. Є лише силою зігнані народи, привчені до алкоголізму і телевізора.

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