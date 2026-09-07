"Немає підстав говорити про війну спецслужб": у ГУР відреагували на інцидент із СБУ
2 вересня в Києві розгорівся конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який переріс у застосування зброї. Цей інцидент почали описувати як "війну спецслужб".
Втім начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу спростував це.
Що сказав Іващенко про стрілянину між ГУР та СБУ
Очільник ГУР Іващенко наголосив, що немає підстав екстраполювати окремий випадок на державні інституції та спецслужби зокрема.
У роботі спецслужб, як зауважив розвідник, таємність тісно пов'язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів.
І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і Служба безпеки України, хоч і мають різні функції, але працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки,
– зазначив Іващенко.
Він додав, що те, що сталося днями у Києві – це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками дадуть оцінку правоохоронні органи.
Іващенко наголосив, що керівництво ГУР сприяє проведенню розслідування.
"Водночас, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини", – зазначив начальник ГУР.