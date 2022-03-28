Немає підтверджень, що ракети влучили у Житомир, – мер міста Сухомлин

28 березня 2022 , 01:25
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Джерело:

фейсбук Сергія Сухомлина

Мешканці Житомира прокинулися від того, що почули вибухи. Втім, немає жодної інформації про те, що ворожі ракети влучили у будинки на території міста.

Мер Житомира Сергій Сухомлин поспішив заспокоїти жителів міста. За його інформацією, в межах населеного пункту влучань ворожих ракет не було. 

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За словами Сухомлина, влучання могло статися за межами міста, також варто зважати на роботу ППО.

В межах міста влучань не було. Також працює наше ППО. Сигнал тривоги триває, тому будьте уважними,
– сказав мер Житомира.

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Автор: Ярослав Сиваківський