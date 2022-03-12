Немає подарунків та людського ставлення, – Зеленський розповів про гуманітарні коридори

На сьогодні українська сторона організувала 14 гуманітарних коридорів, є домовленості з окупантами, які підтвердили ці коридори. Кілька днів, попри підтвердження, ці коридори не працювали.

Але вже вдалось розблокувати Суми, Полтаву та вивезти людей. Про це під час зустрічі з іноземними журналістами заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Вдалось вивезти людей завдяки студентам з Індії та Китаю

Зеленський зазначив, що окупанти діють достатньо прагматично. Адже вони розблоковували коридори, де були студенти з Індії та Китаю. Саме завдяки цьому вдалось вивезти людей – наших жінок та дітей.

Ми говорили про це з прем’єром Індії. Все це відбувається не просто так. Не просто так хтось з гуманітарних цілей з боку російських окупантів відкрив коридори. Немає подарунків, людського відношення теж немає,

– розповів він.

Також президент повідомив, що до Маріуполя знову пробують відправити гуманітарну допомогу. Вже вп’яте. Цього разу у супроводі представників церков, зокрема Московського патріархату.

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