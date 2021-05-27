Поки немає правильно сформульованих питань для всеукраїнського референдуму, – Разумков

Дмитро Разумков вважає, що наразі в Україні немає правильно сформульованих питань, які можна було б винести на всеукраїнський референдум. Спікер Ради наголосив, що на проведення такого волевиявлення народу потрібна чимала сума грошей.

В інтерв'ю виданню голова Верховної Ради зазначив, що проведення референдуму коштує приблизно 2 мільярди гривень.

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Разумков оцінив можливість проведення всеукраїнського референдуму

Ці кошти сьогодні на дорозі не валяються, в умовах пандемії коронавірусу. Підходити до цих питань треба виважено, не виносити абищо, для того, щоб просто винести,

– зазначив спікер парламенту.

На думку Разумкова, наразі немає "правильно сформульованих глобальних питань, які б можна було найближчим часом винести на референдум".

Водночас спікер Ради наголосив, що не пропонуватиме свої варіанти потенційних запитань для майбутніх референдумів.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі питання

затвердження закону про внесення змін до розділів Конституції I (Загальні положення), III (Вибори, референдум), XII (Внесення змін до Конституції України);

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про припинення дії закону України або окремих його положень.

Натомість не можна виносити на всеукраїнський референдум питання, спрямовані на