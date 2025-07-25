Адвокатка пояснила наслідки відсутності військово-облікового документа

Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року. Кожен військовозобов'язаний у цей час повинен мати при собі військово-обліковий документ для перевірки даних та уточнення обліку в разі потреби.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на адвокатку з військового та кримінального права об'єднання "Актум" Тетяну Лебедєву в коментарі "РБК-Україна". Вона розповіла, що загрожує за відсутність військово-облікового документа.

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Чи буде штраф за відсутність військового квитка?

За словами юристки, фінансової відповідальності (штрафу) за відсутність військового квитка немає. Так само немає відповідальності за те, що чоловіки можуть не носити з собою паспорт, але може бути адміністративне затримання на 72 години до з'ясування обставин.

У такому разі людину мають право доставити до відділу поліції, скласти адміністративне затримання і мають право утримувати 72 години до з'ясування всіх обставин. Якщо військового квитка немає і він залишився вдома, його мають привезти. Якщо немає, то його мають доставити в ТЦК для виготовлення такого документа. Буває, що немає кому привезти такий документ. Наприклад, чоловік живе сам. Тоді адвокат рекомендує відразу ж їхати в ТЦК і виготовляти такий документ.

Хто має право зупиняти для перевірки документів?

За законом, зупиняти можуть лише працівники поліції. Вони ж можуть перевірити документи, які посвідчують особу, в тому числі – військово-обліковий документ. Якщо у людини його немає, можуть запитати, чи є, наприклад, фото цього документа. Якщо і цього немає, тоді за законом вони не зобов'язані, але мають право забрати для встановлення особи.

Лебедєва підкреслила, що вимагати такі документи має тільки поліція. Втім, на практиці буває інакше.

Працівникам ТЦК ви маєте право нічого не надавати. В більшості випадків працівники ТЦК ходять разом з поліцією: як правило, один-два поліцейських є у супроводі. Але в мене є клієнти, які швидко бігають, і кажуть: я не буду вам нічого показувати, викликайте поліцію. Розвертаються і тікають. Це те як часто буває на практиці,

– розповіла юристка.

Як має виглядати військово-обліковий документ і чи підійде Резерв+?

Тетяна Лєбєдєва зауважила, що паспорт із собою дійсно можна не носити, бо він "підтягується" в Дії, але паперовий військово-обліковий документ має бути в наявності у 100%.

Дуже багато клієнтів вважають: якщо у них на смартфоні є Резерв+, то більше нічого не треба. Але має бути ще військово-обліковий документ паперовий. Витяг з Резерву+ – це просто інформаційна довідка. Як показує практика, у нас є багато "художників", які можуть цей документ собі "намалювати" і ходять із цим по вулиці. Це все перевіряється швидко,

– наголосила адвокатка.

Ті, хто не складав присягу, мають військово-обліковий документ у вигляді картки. На ньому обов'язково має бути печатка ТЦК і зазначені дані про те, коли особа була взята на облік, коли проходила ВЛК.

Є випадки, коли клієнту видали таку картку у 2023 році, а далі він пройшов у 2024 році ВЛК, і йому вже видали нову. Тобто це такий документ можна виготовляти й не один раз, і щоразу приходити за новим,

– зазначила юристка.

За її словами, коли є відстрочка від мобілізації або підстави для відстрочки, то проблем з отриманням військового квитка зазвичай у людей немає. Водночас якщо це, наприклад, чоловік 26 років, у нього немає ні Резерву+, ні оновлених вчасно даних, ні підстав для отримання відстрочки, то при візиті до ТЦК та СП він фактично у 100% випадків буде мобілізований.