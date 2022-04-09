Немає вже 4 доби: у Скадовську окупанти викрали місцевого жителя

У Скадовську Херсонської області окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку Олександра Горяйнова.

Ввечері 5 квітня російські бойовики зайшли додому до чоловіка та незаконно забрали його. Олександра немає вдома вже четверту добу.

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Про зникнення чоловіка розповіла його донька. Вона просить допомоги розголосом або порадою, як визволити батька.

Херсонська область, Скадовськ. Увечері 5 квітня мого тата Олександра Горяйнова було незаконно затримано окупантами в нього вдома в Скадовську. Його було вивезено у невідомому напрямку та нема вдома вже четверту добу,

– написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих територіях "рашисти" масово викрадають людей. Переважно журналістів, активістів, волонтерів, але часто й просто мирних жителів будь-яких професій. У Запоріжжі та Енергодарі повідомляли, що окупанти можуть мати попередні списки, за якими шукають конкретних людей з українською позицією.

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