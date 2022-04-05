Немає жодного свідчення, що українці катували росіян, – Кулеба відповів на дивне питання BBC

Дмитро Кулеба розповів, що наразі немає жодного свідчення, що українці катували росіян. Очільник МЗС пояснив також, що нашим чоловікам дали зброю виключно для захисту.

Дмитро Кулеба відповів на питання щодо того, чи нібито не вплинув закон про дозвіл на зброю на події в Бучі. Очільник МЗС відповів на дивне питання під час інтерв'ю.

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Кулеба відповів на дивне питання щодо Бучі

Дмитра Кулебу запитали, чи, мовляв, чи не міг цей закон про зброю вплинути на поведінку російських солдатів у Бучі.

Дмитро Кулеба відразу ж сказав: "Я сподіваюся, ви ставите це питання, не намагаючись провести паралелі між поведінкою тих, хто захищається та тих, хто напав".

Ми дали зброю всім чоловікам, які готові захищати Україну та свої сім'ї. У нас немає жодного свідчення про те, що українські мирні жителі нападали чи катували російських солдатів у Бучі чи в інших містах,

– пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ вкотре пояснив, що все, що було зроблено в Бучі, було зроблено свідомо і без жодних виправдань.

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