Немає жодного виправдання, – Меркель про війну Росії проти України
Джерело:7news
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель засудила вторгнення Росії в Україну і висловила свою солідарність з українцями.
За її словами, ця загарбницька війна з боку Росії знаменує собою глибокий поворотний момент в історії Європи після закінчення холодної війни.
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Немає жодного виправдання для цього кричущого порушення міжнародного права, і я засуджую його найрішучішим чином,
– сказала Ангела Меркель.
Вона наголосила, що її думки та солідарність з українським народом і урядом на чолі з президентом Володимиром Зеленським у ці страшні години та дні. Також Меркель висловила "повну підтримку" зусиль ЄС, НАТО, ООН та G7 у своїх зусиллях, спрямованих на швидке припинення війни.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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