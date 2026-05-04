Було 4 замахи, – засновник полку KRAKEN розповів, за що його ненавидять росіяни

Костянтина Немічева та Сергія Величка "Чілі", які є засновниками спецпідрозділу KRAKEN, російські пропагандисти вважають особистими ворогами. В Росії вони увійшли до десятки найнебезпечніших злочинців, тому що уявляють справжню загрозу для ворога.

Костянтин Немічев, один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу, пояснив у розмові з 24 Каналом, чому росіяни фокусують свою увагу саме на ньому і "Чілі". Він зауважив, що росіяни неодноразово намагалися дістати його і навіть вигадали, що побратими потрапили до полону.

Які плани росіян зірвали Немічев та "Чілі"?

Немічев наголосив, що тривалий час йому було незрозуміло, чому росіяни розшукують його. Але згодом українські спецслужби, які все одно спілкуються з російськими по горизонтальних контактах, поставили питання, чому націлилися саме на нас, коли є різні комбриги, головнокомандувачі і взагалі багато інших людей.

"Наші фотографії висять у всіх райвідділах Росії. Там просто божевілля. Тож у їхніх спецслужб спитали, і вони відповіли, що будуть нас доганяти і не відпустять. Це через те, що ми зірвали російські плани щодо Харкова", – пояснив заступник командира полку.

Зверніть увагу! Костянтин Немічев також згадав, як йому разом з побратимами вдалося захистити Харків у перші дні війни. За його словами, за пів року до початку повномасштабного вторгнення почалася підготовка людей у Харкові. У 2021 році щосуботи та щонеділі проводилися вишколи, які пройшли 5 тисяч людей. Кожній людині повідомляли, де буде збір у разі початку повномасштабного вторгнення, де буде організована логістика, як буде здійснений зв'язок. За словами Немічева, о шостій ранку 24 лютого 2022 року зібралося 600 людей, які згодом були озброєні. Росіяни планували захопити 5 об'єктів у Харкові, але завдяки добровольцям, міста вдалося втримати.

Росіяни мали план зайти у місто та захопити його. Вони свій задум майже реалізували, якби не добровольці. Тому, за його словами, противник хоче поститися за це.

Вони постійно працюють. За цей час було вже 4 замахи, які наші спецслужби успішно зірвали. Вони не зупинилися, і я думаю, що вони й надалі працюватимуть,

– припустив Костянтин Немічев.

Також одного разу депутатом російської держдуми Шаманов заявив, що Немічева та "Чілі" нібито взяли у полон і ми навіть даємо свідчення.

На той момент ми були у Вільхівці без зв'язку і займалися штурмовими діями. Люди думали, що це правда, бо вони телефонували нам, а ми не відповідали. Уночі ми повернулися, вийшли на зв'язок, а у нас "червоний" телефон – всі телефонували, писали. Пропаганда спрацювала на 5 – 6 годин і все. Потім ми спростували це все. Записали відео і сказали, що з нами все гаразд, а російська пропаганда, на жаль, ось така,

– зазначив він.

Він додав, що на цьому прикладі можна побачити усю російську пропаганду, яка побудована на брехні.

