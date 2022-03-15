Немита Росія, ти заплатиш за все, – Комаров опублікував репортаж зі знищеної Оболоні
Джерело:інстаграм @komarovmir
Український мандрівник, автор та ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров опублікував репортаж з Києва. В ньому показав, який вигляд має Оболонь, що безжально знищив окупант.
Ворог поцілив в багатоповерхівку на Оболоні в Києві. Комаров каже, що це не військовий об'єкт, це просто житловий квартал, де поряд стадіон та школа.
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Я бував у Чорнобилі та Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом покинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією,
– заявив Комаров.
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Деталі обстрілу
Повідомлення про пожежу в обстріляному будинку надійшло до ДСНС о 5:09 14 березня.
Трьох людей вдалося госпіталізувати. Ще 9 пораненим рятувальники надали допомогу на місці та евакуювали 63 особи. Проте пошуки жертв та постраждалих ще тривають.