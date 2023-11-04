"Немов SCALPелем пройшлись": у Повітряних силах подякували пілотам за удари по заводу "Залив"

Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі. Там стояв один із найсучасніших кораблів чорноморського флоту Росії.

Мовиться про корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Ними Росія атакує територію України.

Зверніть увагу ЗСУ вдарили по суднобудівному заводі в Керчі: показуємо на карті

Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов слідом за "Москвою"! Молодці, немов SCALPелем пройшлись! Також, дякую зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь,

– наголосив Олещук.

Що відомо про удар по Криму

Воїни ЗСУ 4 листопада потужно вдарили по інфраструктурі окупанта – суднобудівному заводу "Залив". Стратком ЗСУ назвав атаку успішною. 24 Канал з посиланням на власні джерела повідомив, що герої уразили корабель типу "Каракурт". Повідомляють, що він був абсолютно новим. Носій крилатих ракет "Калібр" перебував на етапі дооснащення. Наступний етап – його мали передати до складу Чорноморського флоту Росії.

Час російських загарбників у тимчасово окупованому Криму добігає кінця. Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово захопленому півострові. Українські герої звільнять Крим й разом з українським прапором туди повернеться свобода та безпека для місцевих жителів.