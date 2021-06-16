Немов у "Слузі народу": в Перу президентом став шкільний учитель

Президентські вибори у Перу завершилися з несподіваним результатом. Підрахунок голосів показав, що переможцем став сільський шкільний вчитель Педро Кастильо.

Він йшов на вибори від соціалістів. І зміг здобути ледь більше за 50% голосів виборців, які прийшли на дільниці.

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Президентом Перу став сільський вчитель

15 червня у Перу в Латинській Америці завершився підрахунок голосів виборців, які взяли участь у виборах президента.

Переможцем став Педро Кастильо – 50,125% бюлетенів містили позначку напроти його імені.

У конкурентки – представниці консерваторів Кейко Фухіморі – нарахували тільки 49,875% голосів.

Різниця між кандидатами склала всього приблизно 44 тисячі голосів.

Педро Кастильо – перуанський "Голобородько"

Хто такий Педро Кастильйо

Педро Кастильо – шкільний вчитель, який балотувався від соціалістів. Його перемога на виборах в українців може асоціюватися з сюжетом відомого серіалу "Слуга народу", однак насправді реальна ситуація має суттєву відмінність:

Кастильо у політиці вже багато років – з 2002.

Ще раніше його знали як лідера загонів селянської самооборони від місцевих картелів.

А у 2017 році він став популярним у народі як очільник страйку вчителів.

Цікаво, що йти у президенти Кастильо вирішив через пандемію COVID-19.

За його ж словами, проводити уроки в умовах ізоляції було дуже важко, бо більшість учнів просто не мають смартфонів. Уряд при цьому обіцяв забезпечити дітей планшетами, але нічого так і не зробив.

Які передвиборчі обіцянки забезпечили Касьтильо перемогу

Отже, Педро Кастильо став президентом:

З обіцянками провести реформу освіти, подолати корупцію, а заодно і переписати конституцію.

А ще він пообіцяв, що в разі перемоги буде жити на зарплату вчителя.

Не менш оригінальні і його зовнішньополітичні заяви:

Кастильо, наприклад, вважає владу Венесуели в особі диктатора Ніколаса Мадуро – цілком демократичною.

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На велосипеді Педро Кастильо не їздить. Однак полюбляє з'являтися на людях у "селянському образі" – солом'яному капелюсі, пончо і сандалях зі старих покришок.