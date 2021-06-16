Немов у "Слузі народу": в Перу президентом став шкільний учитель

Президентські вибори у Перу завершилися з несподіваним результатом. Підрахунок голосів показав, що переможцем став сільський шкільний вчитель Педро Кастильо.
Він йшов на вибори від соціалістів. І зміг здобути ледь більше за 50% голосів виборців, які прийшли на дільниці.
Тим часом Україна розширила безвізовий режим з Перу: що змінилося
Президентом Перу став сільський вчитель
15 червня у Перу в Латинській Америці завершився підрахунок голосів виборців, які взяли участь у виборах президента.
- Переможцем став Педро Кастильо – 50,125% бюлетенів містили позначку напроти його імені.
- У конкурентки – представниці консерваторів Кейко Фухіморі – нарахували тільки 49,875% голосів.
Різниця між кандидатами склала всього приблизно 44 тисячі голосів.
Педро Кастильо – перуанський "Голобородько"
Хто такий Педро Кастильйо
Педро Кастильо – шкільний вчитель, який балотувався від соціалістів. Його перемога на виборах в українців може асоціюватися з сюжетом відомого серіалу "Слуга народу", однак насправді реальна ситуація має суттєву відмінність:
- Кастильо у політиці вже багато років – з 2002.
- Ще раніше його знали як лідера загонів селянської самооборони від місцевих картелів.
- А у 2017 році він став популярним у народі як очільник страйку вчителів.
Цікаво, що йти у президенти Кастильо вирішив через пандемію COVID-19.
- За його ж словами, проводити уроки в умовах ізоляції було дуже важко, бо більшість учнів просто не мають смартфонів. Уряд при цьому обіцяв забезпечити дітей планшетами, але нічого так і не зробив.
Які передвиборчі обіцянки забезпечили Касьтильо перемогу
Отже, Педро Кастильо став президентом:
- З обіцянками провести реформу освіти, подолати корупцію, а заодно і переписати конституцію.
- А ще він пообіцяв, що в разі перемоги буде жити на зарплату вчителя.
Не менш оригінальні і його зовнішньополітичні заяви:
- Кастильо, наприклад, вважає владу Венесуели в особі диктатора Ніколаса Мадуро – цілком демократичною.
Радимо перечитати Політична фантастика чи фантастична політика: чим "Слуга народу" привабив виборців Зеленського
На велосипеді Педро Кастильо не їздить. Однак полюбляє з'являтися на людях у "селянському образі" – солом'яному капелюсі, пончо і сандалях зі старих покришок.