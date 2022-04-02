Немов свині: з'явилося відео, як росіяни жили в окупованій Бучі

Українські захисники 31 березня звільнили Бучу, що на Київщині, від російських окупантів. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як загарбники жили у місті.

Зовнішній вигляд російських військових часто викликає або сміх, або огиду. Мародерство, яке для окупантів звичне діло, не залишає жодних шансів для поваги до них.

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Як окупанти жили у Бучі

Те ж, які умови створюють для себе російські загарбники у тимчасово окупованих містах і селах України, теж може багато розповісти про них.

Зокрема, у мережі показали, як жили росіяни в Бучі, поки їх звідти не прогнали. Відео зняли у підвалі школи, в якій мешкали загарбники. Там все брудне та багато сміття. Ба більше – росіяни спали зовсім близько до місця, яке зробили своїм туалетом.

Умови, в яких жили російські окупанти: дивіться відео

Нагадаємо, Бучу, що на Київщині, українські захисники звільнили 31 березня. Однак російські війська здійснили мінування цивільних споруд, об'єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту. Тому повертатися туди ще зарано.

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