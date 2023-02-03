Це рекорд: у Вінниці в 9-місячного хлопчика виросло довжелезне волосся

Малюк з Вінниці у дев'ятимісячному віці вже встановив рекорд України. Маленький Данило Коваленко відростив волосся довжиною 20 сантиметрів.

Деталі розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона зазначила, що можна подумати, що на хлопчика одягнули перуку, але це його натуральне волосся.

Важливо "Новий розіп'ятий хлопчик": російська пропаганда вигадала "шоколадний" фейк

Цікаво, що ні в тата, ні в мами хлопчика змалечку такого густого й довгого волосся не було. Чим це зумовлено в дитини – батьки не знають.

Ви, мабуть, думаєте, навіщо оце на немовля одягнули перуку? Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців! Такий унікальний малий українець, Данило Коваленко, живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев,

– розповіла Вєтрова.

Вона додала, що волосся дитини заміряли відповідно до міжнародних правил. Його довжина – 20 сантиметрів.



Дитина, що встановила рекорд України / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Варто нагадати, що ще у 2019 році киянка Олена Корзинюк встановила світовий рекорд. Тоді вона мала найдовше волосся у дитячій категорії рекордів України – майже два з половиною метри. Від народження її кучерів жодного разу не торкалися ножиці.

Перед замірюванням волосся та встановлення рекорду пасма дівчинки приводили до ладу протягом години 5 перукарів-майстрів. За міжнародними правилами волосся потрібно було розчесати, вирівняти та обробити спеціальними засобами, щоби ті не ставали хвилястими.