Неможливо було врятувати, – священник пригадав, як герой Революції Гідності помер у соборі

10 грудня 2021 , 13:46
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Джерело:

24 канал

Священник ПЦУ Михайло Омельян пригадав, як до Михайлівського собору привезли важкопораненого чоловіка. Врятувати його намагалися кваліфіковані лікарі.

Священник Православної Церкви України Михайло Омельян в інтерв'ю 24 каналу розповів, що допомогу пораненим надавали медики, які під час Революції Гідності стали волонтерами. Водночас попри всі зусилля, поранений герой пішов з життя. 

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Ми запитували у лікаря, чи можна його було врятувати, наприклад, у лікарні. То він відповів, що там було настільки складне поранення, що його не можливо було врятувати б, – розповів Омельян.

Священник розповів, що це сталося у дні, коли у мітингувальників вже стріляли. 

"Ми побачили ціну життя"

  • Омельян зауважив, що під час Революції Гідності ми побачили ціну життя. Вона – смерть героїв. 
  • Багато українців віддали своє життя, аби ми могли жити. Новітні герої захищають нас на Сході. Завдяки їхній самопожертві люди можуть спокійно випити чаю, помолитися в храмі, відвести дітей у садок чи школу.
  • Омельян розповів, що у храмах моляться за українських захисників, які перейшли у вічність. 
Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану. Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Інтерв'ю зі священником Михайлівського монастиря про Революцію Гідності: відео 24 каналу

 

Автор: Мар'яна Бекало