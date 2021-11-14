Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського, – МВС про боротьбу з порушниками ПДР
Джерело:24 канал
Статистика смертності на дорогах в Україні залишається вкрай невтішною, а резонансні ДТП стаються дедалі частіше. У МВС зауважили, що не мають змоги поставити поліцейського на кожному перехресті, однак вихід із ситуації таки є.
Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з українських телеканалів.
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Монастирський пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.
Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності,
– розповів очільник МВС.
Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.Зверніть увагу! Раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що упродовж 2020 року на українських дорогах загинули 3554 людини.
Додамо, що в Україні з 17 березня почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У МВС сподіваються, що це допоможе зменшити кількість смертей у ДТП на 10 – 15%.
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