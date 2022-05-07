Неможливо один раз і назавжди перемогти зло, – Зеленський про обстріли Одеси

Російські окупанти здійснили потужний ракетний обстріл Одеси. Для нападу ворог задіяв стратегічну авіацію.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців особливу увагу приділив потужному обстрілу Одеси. Він підкреслив цинізм російських окупантів, з яким ті завдали потужних ракетних ударів.

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Неможливо перемогти зло раз і назавжди

Як повідомив президент, російські окупанти намагаються знищити наші культурні пам'ятки та історичні меморіали. Ворог хоче зруйнувати усе українське, що ми маємо.

Зокрема він акцентував на ракетному обстрілі Одеси, де кожна вулиця дихає історією та має якусь особливу пам'ятку. Для російської армії такі речі не важать абсолютно нічого – солдати загарбників націлені виключно на руйнування.

Президент додав, що зупинити цих нелюдів можуть лише хоробрі воїни ЗСУ. Ракетне варварство росіян не має нічого спільного з людяністю.

Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня памʼяті усіх жертв Другої світової війни і Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна мусить захищати себе та свою культуру через те, що росіяни не поважають права інших людей, зневажають закон та здатні на руйнацію культури, а не на її творення.

Обстріли Одеси: що відомо

Російські окупанти за допомогою стратегічної авіації здійснили ракетний обстріл Одеси. По місту та області було випущено як мінімум 6 снарядів: 4 влучили у меблеве підприємство, ще 2 у центр керування польотами та злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Попри постійні нагадування з'явилися громадяни, які фіксували місце "прильоту" ворожих ракет. Громадянам вкотре довелося нагадувати – за це передбачена кримінальна відповідальність. Також повідомляється про те, що спільно з російськими військовими в атаці брали участь ворожі хакери.

Дивіться звернення Президента України Володимира Зеленського до народу