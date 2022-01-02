Неможливо спати спокійно, – Німеччина прокоментувала ситуацію в Україні через дії Кремля

У Німеччині заявили, що через загострення ситуації зі сторони Кремля в Україні "неможливо спати спокійно". Зокрема й через російські війська біля кордонів.

Відповідну заяву зробив депутат від "Зелених" Омід Нуріпур. Про це він розповів у інтерв'ю виданню.

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У Німеччині заявили, що не знають планів Кремля

Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна. Зокрема щодо ймовірності нової агресії щодо України.

Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно,

– заявив політик.

Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Пояснив, що щодо подальших дій потрібно говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.

"Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", – пояснив Омід Нуріпур.

Коротко про війська Росії біля українських кордонів

Ще у жовтні 2021 року американська преса написала, що Росія стягнула військ до кордону з Україною.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

30 грудня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що поки немає загрози російського вторгнення під час новорічно-різдвяних свят.

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