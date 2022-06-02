Неможливо технічно, – в "Енергоатомі" відреагували на ймовірне відключення Запорізької АЕС

Запорізька АЕС уже кілька місяців перебуває під контролем російських окупантів. 2 червня у ЗМІ почали ширитись повідомлення, що станцію можуть повністю відключити.

Втім в українському "Енергоатомі" спростували будь-які сценарії припинення роботи Запорізької атомної електростанції. На офіційній сторінці компанії у телеграмі запевнили, що це просто неможливо з огляду на низку чинників.

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Запорізька АЕС продовжить працювати

В "Енергоатомі" підкреслили, що станом на сьогодні щодо Запорізької атомної електростанції існує винятково один сценарій – вона стабільно й надійно продовжить працювати в енергетичній системі України. Її відключення, переконують у компанії, неможливе з жодної точки зору:

політичної;

безпекової;

економічної;

технічної.

Щоб цього не сталося (відключення ЗАЕС – ред. 24 канал), мужні працівники атомної станції роблять усе можливе і неможливе. Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, переймаючись тим, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції,

– наголосили в "Енергоатомі".

При цьому, зауважили у компанії, працівники тимчасово окупованої ЗАЕС залишаються справжніми українськими патріотами й готові ризикувати власним життям заради гарантій ядерної і радіаційної безпеки, а також недопущення ядерного тероризму.

"Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявити", – підсумували в "Енергоатомі".

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До слова, у державному підприємстві закликали експертів та засоби масової інформації припинити поширювати спекуляції й різні гіпотези щодо роботи ЗАЕС. Там зауважили, що об'єктивну та фахову інформацію стосовно цього питання може надати винятково ДП "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, що всередині травня до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін. Він цинічно заявив, що Кремль готовий продавати електроенергію із захопленої ЗАЕС Україні, а якщо наша держава не погодиться, то станція буцімто працюватиме на ринок Росії.

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