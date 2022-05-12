Ненадання статусу кандидата на членство в ЄС буде вбивством надій українців, – Кулеба

Якщо Євросоюз не надасть Україні статус кандидата на членство в ЄС, це вб'є надії українців. Оскільки в Європі останніми місяцями лунають заяви про підтримку.

Надання Україні статусу буде важливим кроком. Це має статись у червні цього року, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком.

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Статус кандидата не означає повноцінне членство

Кулеба зазначив, що ця тема є однією з головних під час переговорів в Німеччині. Він зустрівся з усіма німецькими партіями для цих розмов. За словами міністра, зараз настав історичний момент, оскільки 99% українців виступають за членство.

Політикам залишилось подолати старі перестороги та заборони і створити історію – надати Україні статус кандидата,

– сказав дипломат.

Він пояснив, що це не означає миттєвого членства: це лише юридична фіксація України у європейській інтеграції. Кулеба зауважив, що це буде вигідно для наших економік та важливо для миру в Європі.

Тест для ЄС

За словами Кулеби, надання Україні цього статусу стане тестом для Заходу. Це продемонструє, чи не були усі слова підтримки протягом останніх місяців лише словами. Або це покаже, що коли Європа щось говорить, вона дійсно це має на увазі.

Ненадання Україні статусу кандидата на членство в ЄС буде вбивством надій, які є в українського народу,

– підсумував дипломат.

Шлях України до ЄС: останні новини

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС 28 лютого. Україна просить про отримання членства за спрощеною процедурою.

9 травня Зеленський показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника від ЄС. Це анкета, яка дасть змогу отримати статус кандидата на членство. Першу частину Україна заповнила ще в середині квітня.

В Офісі Президента наголошували, що Україна хоче отримати статус кандидата влітку 2022 року.

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