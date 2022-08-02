Пелосі у Тайвані зустрічали у синьо-жовтих масках: щемливе відео

Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань прикув до себе увагу мільйонів людей по всьому світу. Водночас мешканці Тайваню, які вийшли зустрічати американську політикиню, вирішили висловити свою підтримку Україні.

Люди, які прийшли в аеропорт, одягли маски в кольорах українського прапора. Також один із тих, хто прийшов зустрічати Ненсі Пелосі, прийшов у футболці синьо-жовтого кольору.

Зауважте Китай засудив візит Пелосі до Тайваню: вона зробила заяву у відповідь

Тайвань підтримує Україну

На кадрах, які розлетілися мережею, видно щонайменше десяток людей у масках, кольору українського прапора. Таким чином ті, хто прийшов в аеропорт зустрічати спікерку Палати представників США, привернули увагу й до України. Попри загрозу вторгнення Китаю на острів, у світі вже триває жорстока війна, яку розпочала росія.

Люди в аеропорту Тайбея у синьо-жовтих масках: щемливе відео

Візит Пелосі на Тайвань: коротко про головне

Україна не визнає Тайвань та має дипломатичні відносини з Китаєм. Водночас від початку повномасштабного вторгнення Тайвань надає нашій країні фінансову підтримку. Про те, на чиєму боці світ на тлі загострення між Пекіном і Тайбеєм, читайте тут

З моменту початку азійського турне Ненсі Пелосі, її візит на Тайвань привернув увагу світу через погрози Китаю – Пекін погрожував відповіддю на такий крок.

2 серпня після візиту до Малайзії, літак Пелосі вирушив на Тайвань і приземлився в аеропорту Тайбея. Варто відзначити, що в офіційному анонсі турне спікерки Палати представників згадок про острів не було.

МЗС Китаю засудило візит Пелосі на Тайвань, звинувативши США у втручання у "тайванське питання", яке Пекін вважає внутрішнім. Водночас Пелосі відзначила, що відповідно до закону США про відносини з Тайванем, який був ухвалений після встановлення дипломатичних відносин з Пекіном, такий візит є абсолютно законним.

Також Пелосі наголосила, що США підтримують статус-кво Тайваню і виступають проти спроб його змінити в односторонньому порядку.

Водночас Китай анонсував військові навчання довкола острова, які триватимуть до 6 серпня. 21 китайський винищував уже увійшов у зону ППО Тайваню.

Більше про візит Пелосі на Тайвань: дивіться відео