Необхідно досягнути 2 цілі, – Кулеба назвав головну проблему України

Дмитро Кулеба переконаний, що наразі головна проблема України – це війна, яка триває з 2014 року. Водночас за цей час країні вдалося досягнути колосального прогресу у реформах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цей прогрес наближає Україну до Європейського Союзу і НАТО. Водночас аби Україна стала ще успішнішою, необхідні дві речі.

Зауважте "Україну не треба озброювати" – російський наратив, – Кулеба

Коли ми досягнемо двох цілей, я думаю, у нас буде зовсім інша політична ситуація в Центральній Європі і зовсім інша хронологія нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО,

– наголосив Кулеба.

Які дві речі має на увазі Кулеба

Росія – країна-агресорка – повинна піти з України.

Столиці ЄС та НАТО мають перестати дивитися на Україну крізь призму їхніх відносин з Росією. Натомість в процесі ухвалення рішень варто зважати на результати роботи, яку виконує Україна.

"Похід на Україну не буде легким"