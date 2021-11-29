Необхідно досягнути 2 цілі, – Кулеба назвав головну проблему України
29 листопада 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Посольство України у Латвії
Дмитро Кулеба переконаний, що наразі головна проблема України – це війна, яка триває з 2014 року. Водночас за цей час країні вдалося досягнути колосального прогресу у реформах.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цей прогрес наближає Україну до Європейського Союзу і НАТО. Водночас аби Україна стала ще успішнішою, необхідні дві речі.
Зауважте "Україну не треба озброювати" – російський наратив, – Кулеба
Коли ми досягнемо двох цілей, я думаю, у нас буде зовсім інша політична ситуація в Центральній Європі і зовсім інша хронологія нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО,
– наголосив Кулеба.
Які дві речі має на увазі Кулеба
- Росія – країна-агресорка – повинна піти з України.
- Столиці ЄС та НАТО мають перестати дивитися на Україну крізь призму їхніх відносин з Росією. Натомість в процесі ухвалення рішень варто зважати на результати роботи, яку виконує Україна.
"Похід на Україну не буде легким"
- Кулеба наголосив, що українські захисники мають неабиякий досвід у військовій справі. Наразі вони набагато підготовленіші, аніж у 2014 році. Водночас навіть тоді Росії не вдалося реалізувати свої бажання. Піднявся великий народний рух, люди долучилися до ЗСУ і вирушили на фронт, щоб захистити Україну.
- Саме тому, зауважив Кулеба, для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким.