Два землетруси один за одним вразили Непал: потужно трясло і в Італії

3 жовтня на північному заході Непалу сталися два землетруси. Вони спричинили потужні поштовхи в регіоні.

Про це повідомили у Центрі моніторингу землетрусів країни. Внаслідок землетрусів є значні пошкодження.

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Непал накрили потужні землетруси

Повідомляється, що кілька будинків були пошкоджені в районі Баджханг. Втім, про жертв наразі невідомо, заявив глава району Нараян Пандей.

Ключова автомагістраль, що з’єднує район із сусідніми районами, була заблокована зсувом, спричиненим землетрусом. Через це було важко відправити техніку, щоб розчистити шлях.

Зазначається, що один чоловік отримав легкі травми після того, як цистерна з водою впала з даху його будинку. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Загалом відомо, що постраждали 17 осіб – 11 жінок та 6 чоловіків. Вони отримали поранення та перебувають у лікарні. Одна жінка зникла безвісти.

Наслідки землетрусу / фото із соцмереж

Національний центр моніторингу та дослідження землетрусів Непалу наголосив, що епіцентром обох землетрусів із початковою магнітудою 5,3, а потім 6,3 був район Баджханг на північному заході Непалу, недалеко від кордону з Індією.

Крім того, підземні поштовхи також відчувалися в столиці Індії Нью-Делі.

Землетрус торкнувся й Італії

Підземний поштовх магнітудою 4 також стався у Неаполі – у вулканічному регіоні Флегрейські поля. Це був другий за потужністю землетрус в цьому районі за останні 40 років.

Повідомляється, що землетрус стався на глибині 2,61 кілометрів. Жителі кількох районів Неаполя відчули поштовхи.

Згодом обсерваторія Везувію зафіксувала ще 8 поштовхів за 15 хвилин після початкового землетрусу.

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