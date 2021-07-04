Непал іде під воду: через повені та зсуви загинули близько 40 осіб
Джерело:Times of India
У Непалі до 40 наближається кількість жертв стихійного лиха. Через проливні дощі в країні виникли масштабні повені та зсуви ґрунту. Свої помешкання були змушені покинути близько 1500 осіб.
Травми через удар стихії отримали більше ніж 50 людей. Про долю 24 – нічого не відомо, серед зниклих безвісти – 3 дітей.
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Повінь підтопила близько 800 будинків
Загалом висока вода підтопила 800 будинків та більше ніж 500 нежитлових будівель. Знесло та розтрощило повінню та зсувами 19 мостів.
Таке лихо у Непалі виникло через проливні дощі. У країні мобілізували більше ніж 5 тисяч військових на боротьбу з наслідками повеней.
У Японії стався великий зсув у місті Атамі
Зазначимо, що схожа трагедія сталась і в Японії. Там через зливи стався масштабний зсув у місті Атамі. Загинули щонайменше 2 людей, 20 – зникли безвісти. Стихія зруйнувала десятки будинків. На місці події працюють 200 рятувальників та військових. Роботу їм ускладнюють дощі, які не припиняються.