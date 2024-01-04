Біля Чернівців згорів один з будинків митрополита УПЦ МП Лонгина

Неподалік від Чернівців згорів один з будинків колишнього митрополита Банченського Лонгина. Наразі правоохоронці з'ясовують, що трапилося.

Житло митрополита вигоріло вщент, однак сам він не постраждав.

Дивіться також Різдвяний подарунок Кірілу: скільки в Україні залишилося церков Московського патріархату

Що відомо про інцидент

Близько 4 ранку 2 січня в селі Банчени за 17 кілометрів від Чернівців згорів один з будинків колишнього митрополита УПЦ МП Банченського Лонгина. Будинок повністю згорів, однак сам митрополит не постраждав.

Це лиш один з будинків Лонгина, а в Банченах їх є декілька. Тому наразі невідомо, чи перебував Лонгин саме в цьому будинку під час пожежі.

Про пожежу в Службу порятунку повідомили жителі села. Коли рятувальники приїхали на виклик, то вогонь вже охопив приміщення. Пожежа повністю знищила помешкання.

УПЦ МП заявила про підпал: що кажуть у ДСНС

В Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП причиною пожежі назвали підпал. Однак у ДСНС Буковини наголосили, що попередньою причиною загоряння вважають несправність електропроводки.

Коротке замикання спричинило іскру, а через те, що пожежу помітили невчасно, то вогонь дуже пошкодив помешкання,

– мовиться в повідомленні.

В поліції Буковини наголосили, що перевіряють усі можливі обставини виникнення загоряння. Наразі правоохоронці чекають на висновки пожежної експертизи.

