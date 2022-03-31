"Непокаране зло повертається окриленим": Зеленський згадав катастрофу MH17, в якій винна Росія

Володимир Зеленський виступив перед парламентом Австралії. У своїй промові Президент України згадав катастрофу MH17, яка сталася у 2014 році через злочинні дії Росії.

Під час виступу Володимир Зеленський висловив співчуття усім. Він підкреслив, що кожен як в Австралії, так і в Україні пам'ятає про трагедію MH17, передає 24 канал.

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Якби Росію покарали тоді, то зараз жахів не було б

У 2014 році над українським Донбасом збили літак MH17. Внаслідок цього загинуло 298 людей. І, на жаль, досі ніхто не притягнутий до відповідальності за цю трагедію. Володимир Зеленський підкреслив, що винні зараз переховуються на території Росії, і що вони отримали гарантії безпеки.

Також він зазначив, що країна-агресорка не виплатила жодних компенсацій родичам загиблих. Ба більше, вона продовжує заперечувати свою провину. І хоч минуло вже понад 8 років, справедливість відновити так і не вдалося. І таких трагедій Росія створила безліч.

Кажуть, непокаране зло повертається. Я б додав, що непокаране зло повертається окриленим. З відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона робила у 2014 році, то не було б жахів цього вторгнення в Україну у 2022 році,

– наголосив він.

Напередодні Зеленський виступив перед парламентом Норвегії – дивіться відео: