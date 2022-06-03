Непослідовна поведінка окупантів на Півдні вказує на широкий опір українців, – ISW

На жаль, деякі території Півдня України перебувають у тимчасовій російській окупації. Попри це, непослідовні дії Кремля вказують на потужний опір українців.

Про це розповіли в Інституті з вивчення війни. Росіяни хочуть анексувати окуповані території, однак досі не визначилися щодо єдиного курсу дій.

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Непослідовні дії Кремля вказують на опір українців

В ISW зазначили, що мета російських окупантів – зміцнити адміністративний контроль над тимчасово окупованими українськими територіями та встановити умови для потенційної анексії або будь-якої іншої майбутньої політичної домовленості, яку обере Москва.

Кремль (2 червня – 24 канал) продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на Півдні України, що вказує як на широкий опір українців, так і на ймовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію,

– зауважили в ISW.

Кремль продовжує посилати неоднозначні сигнали щодо своїх планів інтеграції окупованих українських територій. Ймовірно, керівництво країни-агресорки поки не має єдиного курсу дій.

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Дії росіян на окупованих територіях та заяви Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що референдум про інтеграцію Донбасу до Росії "навряд чи можливий" без повного досягнення безпеки в регіоні. Проте він не уточнив, що саме Кремль вважає "досягненням безпеки".

Водночас лідер партії "Справедлива Росія", що є частиною прокремлівської "системної опозиції", Сергій Миронов заявив, що будь-яка українська область може приєднатися до країни-агресорки. Ймовірно, так він підтримав інші заяви депутатів Держдуми щодо анексії Херсонської, Донецької та Луганської областей вже в липні.

Окрім цього, російський губернатор Андрій Турчак оголосив про відкриття у Херсоні "гуманітарного центру" керівної партії "Єдина Росія". За його словами, угоди про промислову співпрацю між Херсонською областю та Росією вже уклали. Однак точні плани країни-агресорки щодо окупованого обласного центру залишаються незрозумілими.

Своєю чергою в Запоріжжі окупаційна влада оголосила про "націоналізацію" української державної власності, зокрема Запорізької атомної електростанції. Це може свідчити про те, що Кремль прагне економічно експлуатувати нещодавно окуповані території з прямою анексією чи без неї.

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін раніше заявляв, що ЗАЕС працюватиме лише на Росію і продаватиме електроенергію Україні. Однак в українській державній енергетичній компанії "Енергоатом" зауважили, що країна-агресорка фізично не може експортувати електроенергію із Запорізької АЕС, оскільки вона не під'єднана до української або європейської енергетичних мереж.

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